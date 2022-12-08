كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن غضب ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا من كوندي لاعب منتخب الديوك بسبب ارتدائه سلسلة ذهبية في مباراتهم ضد بولندا في ثمن نهائي كأس العالم، قبل ان يقوم بخلعها في الدقيقة 42، من حسن حظه أنه لم يحصل على البطاقة الصفراء.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن ديشامب أطلق صرخات غاضبة ضد اللاعب في غرفة خلع الملابس عقب انتهاء المباراة.

وقالت الصحيفة أن ديشامب هدد باستبعاد اللاعب من تشكيلة المنتخب الفرنسي في مباراته القادمة ضد منتخب انجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022، خاصة وأن الأجواء في المعسكر الفرنسي جيدة.

وانتقد ديشامب لاعبه كوندي في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة قائلاً للصحفيين: ليس لديه حق، لا أعرف ما الذي لديه في سلسلته، أعلم أن جول لديه القليل من الخرافات.

وتابع: "أنا لا أعرف المعنى. حتى أنني قلت له -" أنت محظوظ لأنك لست أمامي ، وإلا ... ".