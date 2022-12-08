نتنياهو يطلب من هرتسوج تمديد المهلة أسبوعين لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو من الرئيس إسحاق هرتسوج، منحه أسبوعين إضافيين، بما يوفر له مزيدا من الوقت لتشكيل ائتلاف حاكم، حيث يتطلع للانتهاء من مباحثات مع أحزاب دينية ومن جناح اليمين، بما يعيده للسلطة بعد 18 شهرا في صفوف المعارضة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وفاز حزب الليكود بزعامة نتنياهو بمعظم الأصوات في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي، وهي الخامسة منذ عام 2019، لكنه عجز عن تحقيق أغلبية واسعة في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" تتيح له تشكيل الحكومة بمفرده.

ويحاول نتنياهو بلورة اتفاق لتشكيل ائتلاف مع حلفاء محتملين من اليمين المتطرف وأحزاب دينية قبل انتهاء المهلة الأحد المقبل.