موسكو: الناتو كان على علم بالاستعدادات الأوكرانية لمهاجمة المطارات الروسية

أكد رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين جافريلوف، أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" كان على علم بالاستعدادات للهجمات الأوكرانية الأخيرة على المطارات العسكرية الروسية.

وقال جافريلوف، في كلمته بالجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني اليوم الخميس، إن روسيا ردت على الفور بضربة مكثفة ضد نظام القيادة العسكرية ومنشآت مجمع الدفاع ومنشآت الطاقة ذات الصلة في أوكرانيا، مضيفا "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن هذا سيحدث في كل مرة إذا استمرت هذه الأعمال".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين الماضي، مقتل ثلاثة عسكريين روس وإصابة أربعة آخرين في أحد المطارات العسكرية، نتيجة سقوط طائرات مسيرة أوكرانية تم اعتراضها من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: "في صباح الخامس من شهر ديسمبر، قام نظام كييف، بهدف تعطيل طائرات روسية بعيدة المدى، بمحاولة توجيه ضربات ضد مطار "دياجيليفو" في مقاطعة ريازان، ومطار "إنجلس" في مقاطعة ساراتوف، مستخدما طائرات مسيرة سوفياتية الصنع".

وأضاف أن "وسائل الدفاع الجوي الروسية اعترضت عددا من الطائرات المسيرة الأوكرانية، التي حلقت على ارتفاعات منخفضة، ما أدى لسقوط حطام المسيرات وحدوث انفجار على أراضي المطارين الروسيين، الشيء الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين من القسم التقني وإصابة أربعة آخرين نقلوا إلى المستشفى وقدمت لهم الإسعافات اللازمة، بالإضافة إلى ذلك تعرض هيكلا طائرتين لإصابات طفيفة".

وفي السياق، أكد مجلس الدوما الروسي للشئون الدولية أن تصنيف لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ما تقوم به روسيا في أوكرانيا على أنه إبادة جماعية "باطل ولا قوة له".

وقال رئيس مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم) "لإخبارية - إن " سكان دونباس عانوا الإبادة الجماعية على يد نظام كييف منذ عام 2014 ، كما قتل الموالون لروسيا حرقا في أوديسا".

وكانت السفارة الروسية في واشنطن قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن روسيا ترفض قرار لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي تصنيف أفعال روسيا في أوكرانيا على أنها "إبادة جماعية".

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قد تبنت قرارا يزعم بأن بأفعال روسيا في أوكرانيا "إبادة جماعية".