وفد إماراتي يزور منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

استقبل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة المدير التنفيذي السابق لهيئة صحة أبوظبي، وذلك في إطار التعرف على التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، حيث زار الوفد عددًا من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وزار الوفد مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وذلك باعتبار المستشفى أيقونة السياحة العلاجية بمحافظة الأقصر، وتم زيارة الأجنحة الفندقية بالمستشفى، والتعرف على كافة الخدمات الفندقية عالية الجودة المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.