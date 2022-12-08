الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بمساءلة إسرائيل عن جرائمها بحق الفلسطينيين

طالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية دكتور سعيد أبو علي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بكافة هيئاته تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية وكذلك السياسية والقانونية، في نطاق اختصاصاته ومسؤولياته المباشرة، بالعمل الفوري والضغط بكل الأدوات والآليات القانونية لوضع حد للعدوان الإجرامي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

ودعا أبوعلي إلى الكف عن ازدواجية المعايير باتخاذ التدابير الفعلية ومساءلة سلطات الاحتلال عن تلك الجرائم، طبقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني، لبلورة مسار سياسي ينهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

وأشار أبوعلي إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني في مختلف مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة في حرب مفتوحة تتصاعد وتيرتها بشكل يومي من قتل متعمد بدم بارد، وإعدامات ميدانية، وإعتقال، وهدم للمنازل والمنشآت، وترويع المواطنين العزل.

وتابع: كان آخرها جريمة فجر اليوم بجنين والتي أدت إلى إرتقاء 3 شهداء ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 216 شهيداً، مشيرا إن العام الجاري هو الأكثر دموية بحسب تقارير المنظمات الدولية المعنية.

وأدان الأمين العام المساعد، بأشد العبارات هذه الحرب المفتوحة وهذا العدوان والإرهاب والجرائم الإسرائيلية، التي ترتكب في ظل غياب الموقف الدولي الفعال.

كما ندد بصمت المجتمع الدولي وتجاهله، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته على الأرض على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.