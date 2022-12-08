مجمع الأقصر الطبي الدولي يطلق حملة عينك في أمان

أطلق مجمع الأقصر الطبي الدولي بمحافظة الأقصر، والذي يتبع للهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة تحت شعار (عينك في أمان) لتعريف الطلاب والعاملين بمعهد الطود العالي للهندسة بالأقصر بمسببات ضعف النظر وكيفية المحافظة عليه.

كما تم أيضا تعريفهم بالخدمات المختلفة التي يتم تقديمها في بالمجمع الطبي، والخدمات المستحدثة به من العيادات والعمليات مثل مركز الرمد وتغيير المفاصل ومناظير العظام وجراحات التجميل وغيرها من الخدمات الطبية.

كما تم الاستماع إلى أكثر المشكلات التي واجهت البعض منهم والرد عليها وأخذ ملاحظات بها للعمل على تطوير الخدمات المقدمة بالمجمع الطبي .