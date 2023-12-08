محمود عباس: مستعد لإصلاح السلطة وإجراء انتخابات

أبدى الرئيس محمود عباس استعداده لإحياء السلطة وإجراء إصلاحات فيها وإجراء انتخابات عامة.

وأكد عباس، في مقابلة مع وكالة رويترز، نقلت وكالة "معا" الفلسطينية الإخبارية جزءا منها، موقفه الذي أعلنه دائما من تفضيله المفاوضات على المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال.

وأوضح عباس، أن عقد مؤتمر دولي للسلام ضروري لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى حل سياسي دائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال: "أنا مع المفاوضات وأن يكون هناك مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية والذي يجب أن يقود إلى حل بحماية دولية يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بشكل عام وصل إلى مرحلة خطيرة تتطلب عقد مؤتمر دولي وضمانات من القوى العالمية.