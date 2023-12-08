نبيل نعوم يكتب: إلا طائرتى الخاصة

إلا طائرتى الخاصة هكذا قد يصرخ فى وجهك الأثرياء أو رؤساء الدول الذين وصلوا إلى مؤتمر الأمم المتحدة كوب 28 المعنى بتغير المناخ المنعقد فى دبى فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر الحالى، والذى يسعى من ضمن أهدافه المحافظة على البيئة والمناخ (بالحد من، أو ترشيد) استعمال الوقود الأحفورى كالفحم والغاز الطبيعى والنفط. والأثرياء حول العالم سيصرخون بالمثل فى وجهك إن تعرضت لفكرة أضرار استعمال الطائرات الخاصة، بل حتى الطائرات عموما التى تبث كميات هائلة من ثانى أكسيد الكربون أثناء طيرانها.

وقد أظهر بحث أجرته منظمة أوكسفام أن أغنى 1% من الناس مسئولون عن إنتاج الكربون المعادل لما ينتجه 66%. من فقراء العالم. إن أنماط حياة هذه النخبة بما فى ذلك الطيران المتكرر، وقيادة السيارات الكبيرة، وامتلاك العديد من المنازل، والنظام الغذائى الغنى، هى من أسباب الخلل الضخم الذى تعانى منه البشرية الآن. وفى الوقت الحالى، يصل حرق أصحاب الملايين وحدهم 72% من كمية الكربون المتبقية لخفض درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، وهو الحد المقرر لارتفاع حرارة الأرض وفقا لما تضمنت عليه اتفاقية باريس 2015. وتذهب المشكلة إلى ما هو أبعد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن أنماط الحياة هذه، فللنخبة الثرية تأثير كبير على المناخ بطرق عديدة ومنها السيطرة على الاستثمارات فى الصناعات الملوثة. فنجد أن كل ملياردير مسئول عن انبعاثات أكثر بمليون مرة من الشخص العادى الذى ينتمى إلى شريحة الـ 90% من الأدنى دخلا. وفى الوقت نفسه، يواجه الفقراء خطرا مزدوجا، بسبب التأثيرات المتصاعدة لأزمة المناخ وعدم المساواة الاقتصادية، كما تقول ماريانا مازوكاتو، الخبيرة الاقتصادية فى كلية لندن الجامعية ومستشارة الحكومات، نقلا عن رئيسة وزراء بربادوس، ميا موتلى، وذلك لأن الأشخاص الأكثر ثراءً فى الشمال العالمى يتحملون معظم المسئولية عن انبعاثات الغازات الدفيئة، أو غازات الاحتباس الحرارى المتراكمة فى الغلاف الجوى، وقد حصدوا فوائد استخدامهم واستغلالهم المبالغ فيه لأنواع الوقود الأحفورى المختلفة، ولكن الآن تتحمل البلدان الفقيرة وطأة الأضرار الناجمة عن ذلك الاحتباس الحرارى وتواجه آثارا هائلة من الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة مما يضر البيئة والبشر. وهو الأمر الذى يزيد من فقرهم.

وقد سألت صحيفة الجارديان آراء 15 من كبار الاقتصاديين وخبراء المناخ، ووجدت درجة عالية من الإجماع على أن الفجوة الكبيرة بين انبعاثات الأغنياء والفقراء فى جميع أنحاء العالم يجب معالجتها من خلال سياسات مصممة بشكل أفضل من الحالية.

ويقول توماس بيكيتى الاقتصادى الفرنسى: «حظر الطائرات الخاصة هو وسيلة مهمة لمعالجة أزمة المناخ. إن عدم المساواة الطبقى يجب أن يكون فى قلب وسائل معالجة الخطر المناخى»، ويدعو بيكيتى إلى فرض ضرائب تصاعدية على من هم النخبة الملوثة للمناخ، لمعالجة التفاوتات الهائلة بين استهلاك الأغنياء والفقراء لموارد الطاقة.

ووفقا للأرقام الصادرة عن منظمة أتموسفير الألمانية غير الربحية، فإن الطيران من لندن إلى نيويورك والعودة يولد حوالى 986 كيلوجراما من ثانى أكسيد الكربون لكل راكب، بينما هناك 56 دولة من بوروندى فى أفريقيا إلى باراجواى فى أمريكا الجنوبية، ينبعث فيها الشخص العادى كمية أقل من ثانى أكسيد الكربون خلال عام كامل.

وقبل انعقاد مؤتمر كوب 28 فى دبى، تقدم سبعون من الشخصيات العالمية بخطاب يطالبون فيه بالمساهمة من الدول المنتجة للبترول بمبلغ 25 بليون دولار تحت اسم صندوق «الخسائر والأضرار Loss and damage» لمساعدة الدول الفقيرة والمتضررة بسبب الكوارث البيئية الناتجة عن عدم الالتزام بحفظ درجات الحرارة التى تكاد تقضى على الجنس البشرى. وفى اليوم الأول من المؤتمر هلل المجتمعون للبداية الناجحة والواعدة للمؤتمر بالموافقة على بدأ المساهمة الفعلية من الدول الغنية وإن كانت النتيجة مضحكة، ولكن بعض البلية ما يضحك فبينما تبرعت دولة الإمارات وألمانيا وإيطاليا كل بـ 100 مليون دولار والاتحاد الأوروبى بـ 245 مليون دولار نجد الولايات المتحدة ثانى أكثر دولة مسئولة عن أعلى الانبعاثات الملوثة بعد الصين تتبرع بمبلغ 24,5 مليون دولار.

وعلينا الآن الإسراع فى إنقاذ المناخ قبل فوات الأوان وقد نجحنا إلى حد كبير فيما يتعلق بثقب الأوزون. وقدرت دراسة أجراها باحثون فى جامعة ليدز بالمملكة المتحدة عام 2015 أن ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية كان سيزيد بنسبة 40 فى المائة لو لم يتم حظر المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون فى الثمانينيات.

كما قدرت دراسة أخرى أجراها علماء فى المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا واليونان، أن بروتوكول مونتريال (16 سبتمبر 1987)، منع مليونى حالة من حالات سرطان الجلد كل عام. وقالوا إنه بحلول عام 2030، سيكون هناك حالات أقل للإصابة بسرطان الجلد بنسبة 14 فى المائة سنويا، وكشف أحدث تقييم علمى لطبقة الأوزون لدينا فى عام 2018 أن أجزاء منها تعافت بمعدل يتراوح بين 1 و 3 فى المائة لكل عقد منذ عام 2000.

والآن أتساءل لمَ أنا ممسوس بالكتابة عن ارتفاع درجة الحرارة ونتائجها المهلكة للجنس البشرى، وعدم اكتفائى بالكتابة عن الكتب الجديدة والأفلام والنجوم والموسيقيين وحياتهن وحياتهم العامة والخاصة، غير أنى وعبر السنين كشف لى تنوع المواضيع الثقافية مدى أهمية هذا التنوع وأثره على علاقتنا بالحياة. مواضيع فى الرياضيات والفيزياء والفلك والتاريخ والفلسفة وعلوم الاجتماع والنفس وتاريخ الأديان والثقافات القديمة، وكتب التراث الرائعة. لذا أكرر كتابتى عن كارثة المناخ وما ينتج عنها وقد رأينا نتائج إهمالنا كبشر وسوء استعمالنا لموارد الطبيعية، ليس فقط الفيضانات والجفاف وغيرها، بل ما قد يؤدى حسب بعض التقديرات المتشائمة إلى نهاية فرصة حياة الجنس البشرى على الأرض. هذه الحياة التى بحلوها ومرها هى هبة شديدة القيمة وعلينا الحفاظ عليها، ونبذ فكرة «أنا وبعدى الطوفان».