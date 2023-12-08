الجيش الإسرائيلي يعلق على صور الأسرى المقيدين في غزة

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، على الصور التي تظهر قوات إسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في جباليا والشجاعية شمالي قطاع غزة، الخميس.



وقال هغاري في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن الصور، إن الجيش يحقق فيما كان هؤلاء المعتقلون يرتبطون بحركة حماس، مؤكدا تقارير لوسائل إعلام رسمية.

وأوضح هغاري: "جباليا والشجاعية مركزا ثقل للإرهابيين ونحن نقاتلهم. إنهم يختبئون تحت الأرض ويخرجون ونحن نقاتلهم. ومن بقي في تلك المناطق يخرج من فتحات الأنفاق وبعضهم من المباني".

وتابع: "نحقق في من يرتبط بحماس ومن لا يرتبط بها. نعتقلهم جميعا ونستجوبهم".

وفي وقت سابق من الخميس، انتشرت في وسائل إعلام إسرائيلية وعلى منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر عشرات الأسرى الفلسطينيين شمالي غزة، مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين ومجردين من ملابسهم.

وفي أحد المقاطع، تظهر مجموعة من المعتقلين وهم يُنقلون في الجزء الخلفي من مركبة عسكرية إسرائيلية.

وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته على شمال غزة في الأسابيع الأولى من الحرب، قبل أن يركز على الأجزاء الجنوبية منذ انتهاء الهدنة مع حماس، الجمعة.