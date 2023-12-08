استمرار المناوشات بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه اعترض بنجاح "هدفا جويا مشبوها" انطلق من لبنان، مضيفا أن المدفعية التابعة له قصفت عدة أهداف بعد أن أعلن حزب الله الموالي لإيران عن شنه سلسلة من الهجمات على إسرائيل.

وقال الجيش إنه "قد تم تحديد عدد من المقذوفات قادمة من لبنان في اتجاه مواقع جيش الدفاع الإسرائيلي في المناطق الحدودية.. فردت مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي بقصف مصدر النيران وأهداف إضافية في لبنان"، بحسب تعبيره.

ومن ناحية أخرى، أعلن حزب الله عن شنه سبع هجمات على الأقل على مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى. وحسب البيانات الصادرة عن الحزب، فإنهم حققوا "إصابات مباشرة".

وذكر مصدر أمني لبناني في جنوب لبنان، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مجموعة من القرى اللبنانية تقع داخل عمق الأراضي اللبنانية.