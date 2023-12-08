من المتوقع أن تتجمع حشود جماهيرية في دبلن و"تيبيراري"، في أيرلندا، صباح اليوم الجمعة، لحضور جنازة، المغني شين ماكجوان.

وتوفي كاتب الأغاني، الذي ذاع صيته، بوصفه المغني الرئيسي في فرقة البانك/ الشعبية اللندنية الأيرلندية، "ذا بوجز"، عن عمر ناهز - 65 عاما، الأسبوع الماضي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تصطف الجماهير في الشوارع، لإلقاء نظرة على الموكب، الذي سيبدأ على طريق "سانت لوتس"، في وسط مدينة دبلن، في الساعة الحادية عشرة صباحا(1100 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأيرلندي، مايكل دي هيجينز، الجنازة إلى جانب نجوم مثل، جوني ديب ونيك كيف.