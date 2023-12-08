النعماني: المستشفي الجامعي الجديد يعد إضافة قوية للمشروعات القومية في مجال القطاع الطبي بسوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن مستشفيات سوهاج الجامعية تحظى بثقة المواطنين؛ لما تقدمه من خدمات صحية متميزة، حيث يجري العمل بها على قدم وساق، من أجل القيام بدورها التعليمي والصحي على أكمل وجه، للمساهمة في تخفيف معاناة المرضى وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا في المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة لتوفير حياة كريمة لهم؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التى تعتبر قاطرة الخدمة الطبية، لخدمة كل أبناء الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال جولة رئيس الجامعة الموسعة بالمستشفي الجامعي الجديد للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى داخل الأقسام العلاجية المختلفة، والتأكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة الطبية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرض والمترددين، وقياس مدى رضاهم، يصاحبه المحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد حامد مدير المستشفى الجامعي الجديد والدكتور أحمد أبو الدهب نائب مدير المستشفي الجديد.

وقال النعماني إن المستشفى الجامعي الجديد يعد إضافة قوية للمشروعات القومية في مجال القطاع الطبي بمحافظة سوهاج، والذي افتتحه فخامة الرئيس السيسي في يناير الماضي، بتكلفة اجمالية بلغت 1,2 مليار جنيه، والذي يوفر على أهالى الصعيد مشقة السفر لتلقي العلاج بمحافظات الوجه البحرى، مضيفاً أنه يضم 16 غرفة عمليات 40 أسرة الاستقبال، 78 أسرة الرعايات، 120 أسرة الاقامة الداخلية، 32 ماكينة غسيل كلوي 52 عيادة خارجية، بالإضافة الى العديد من الأقسام والتخصصات والتي تقدم أفضل الخدمات العلاجية، وعلي اعلي مستويات من الجودة.

وأوضح النعماني أن مستشفيات سوهاج الجامعية لا تألوا جهداً في الحرص على توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تساهم في الإرتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المستمر في المجالات الطبية والصحية، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنفيذًا خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية، مشيداً بانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية فى نوبات عملهم؛ والجهد المبذول في خدمة ذلك العدد الكبير المتواجد بمختلف أقسام المستشفى.

وقال الدكتور مجدي القاضي أن رئيس الجامعة قام بجولة شملت عنايات القلب والتخدير والعصبية والصدرية، عناية الأطفال ومناظير الجهاز الهضمي والغسيل الكلوي، حضانات الأطفال المبتسرين، كما تفقد ايضاً الفصول الدراسية والمدرجات وغرف العزل وتجهيز المرضي، حيث قام خلالها بزيارة المرضى والاطمئنان على صحتهم، كما استمع رئيس الجامعة من الأطباء المقيمين المتواجدين إلى شرح تفصيلى عن تشخيص كل حالة وما تتلقاه من علاج، موجهاً بضرورة توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لهم من أدوية ومستلزمات طبية ووسائل تشخيصية، مشددًا على محاسبة أي مقصر في أداء عمله أينما وجد، والاستمرار في تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لجميع النزلاء حتى تمام شفائهم وعودتهم لديارهم سالمين.