مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي للقنيطرة جنوبي سوريا

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أعلن مصدر طبي مقتل 4 أشخاص إثر استهداف سيارة بمدينة القنيطرة جنوبي سوريا، اليوم الجمعة.

وقال المصدر الطبي في محافظة القنيطرة السورية، لوكالة (د.ب.أ) "قتل 4 أشخاص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة وسط مدينة البعث في مدينة القنيطرة جنوبي سوريا".

وأكد المصدر أن الأشخاص الذين قتلوا تفحمت جثثهم بشكل كامل.

من جهة أخرى، قال مصدر في الجيش السوري إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مدينة خان أرنبه في القطاع الأوسط".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه هاجم أهدافا في سوريا في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة ردا على إطلاق صواريخ على القطاع الإسرائيلي من هضبة الجولان ليلة أمس الخميس.

وتعلن وسائل إعلام بشكل متكرر أن جيش الاحتلال يستهدف بشكل متكرر أشخاص يقول إنهم يتبعون لحزب الله اللبناني.