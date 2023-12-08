وزراء خارجية المجموعة العربية يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا وزراء الخارجية العرب، مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى اتخاذ قرار ينهي بشكل "فوري" الحرب في غزة

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باسم المجموعة العربية: "نعتقد بأنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري"، داعياً مجلس الأمن إلى الموافقة على مشروع قرار بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة، وفقاً لقناة الشرق السعودية.

ويعقد مجلس الأمن جلسة للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وخلال الجلسة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن منظومة الدعم الإنساني في غزة تواجه خطر الانهيار الكامل ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة، متوقعاً أن يفضي الانهيار الكامل للنظام العام في القطاع إلى زيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر.

ودعا إلى وقف إطلاق النار في القطاع، مشدداً على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.