 ألمانيا تطالب الصين والسعودية بالمساهمة في صندوق التخفيف من أضرار المناخ - بوابة الشروق
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ألمانيا تطالب الصين والسعودية بالمساهمة في صندوق التخفيف من أضرار المناخ

دبي (د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 4:32 م | آخر تحديث: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 4:32 م

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الدول التي تتحمل مسئولية كبيرة عن أزمة المناخ بالمساهمة في صندوق التخفيف من أضرار المناخ المخصص للدول الفقيرة.

وخلال مشاركتها في مؤتمر المناخ العالمي في مدينة دبي الإماراتية (كوب 28)، قالت بيربوك اليوم الجمعة إنه ينبغي لـ"قوى اقتصادية قوية مثل السعودية أو الصين" أن تسهم في الصندوق الدولي.

كانت ألمانيا والإمارات تعهدتا في بداية المؤتمر بتقديم 200 مليون دولار لهذا الصندوق.

وبحلول منتصف هذا الأسبوع تمكنت مدونة خبراء تابعة لمنظمة (إن دي آر سي) للبيئة من جمع 656 مليون دولار للصندوق.

وتشير التقديرات إلى أن الأضرار الناجمة حاليا عن الظواهر المناخية الشديدة أعلى كثيرا مما تم تقييمه.

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