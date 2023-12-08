مترو كييف يغلق ست محطات لمدة ستة أشهر

قال مسئولون، اليوم الجمعة، إن شبكة مترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف، التي دمرتها الحرب، قد أوقفت بشكل غير متوقع خدمات المترو في ست محطات لمدة ستة أشهر بسبب مخاطر من تسرب المياه.

ونقلت إدارة المدينة عن نائب العمدة ميكولا بوفوروزنيك قوله "لقد اضطررنا لاتخاذ هذا القرار لأن سلامة الركاب تمثل أولوية لنا".

وذكر أن الإغلاق كان ضرورة بسبب خطر دخول مياه النهر إلى شبكة المترو.

لكن المحطات ذاتها سيستمر استخدامها كملاجئ في حالة وقوع غارات جوية روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما ظلت منذ غزو قوات موسكو لأوكرانيا العام الماضي.

وقال بوفوروزنيك، إن "المياه تضغط على جدران الأنفاق مما يؤدي إلى تضررها وإحداث تشققات من الممكن أن تخترقها المياه. وعند حركة القطار، تتسارع هذه العملية أكثر".