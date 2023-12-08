 روسيا اليوم: استهداف صاروخي لمحيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا اليوم: استهداف صاروخي لمحيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد


نشر في: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 8:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 8:34 ص

أفاد مراسل روسيا اليوم بإطلاق السفارة الأمريكية في العراق صفارات الإنذار عقب تعرض المنطقة الخضراء في بغداد حيث تقع السفارة للقصف.


ووفقا لمراسل روسيا اليوم لم يعرف حتى اللحظة ما إذا كان القصف بالصواريخ أم بقذائف الهاون، ولا تأكيدات رسمية بهذا الصدد.

فيما أشارت معلومات أولية إلى أن الهجوم يستهدف السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء.

وفي وقت سابق أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهدافها قاعدة الجيش الأمريكي في "القرية الخضراء" بالعمق السوري، و"عين الأسد" غرب العراق، بطائرتين مسيّرتين "أصابتا الأهداف بشكل مباشر".

وأشارت في بيانات منفصلة لها إلى أن هذه الاستهدافات تأتي "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".


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