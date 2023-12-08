إلغاء حظر مسيرات عفوية مؤيدة للفلسطينيين في هامبورج

ألغت المحكمة الإدارية في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، حظر مسيرات عفوية لدعم حماس أو هجماتها على إسرائيل.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الجمعة، إن تقديرات المحكمة أشارت إلى أنه لم يتم تجاوز عتبة المخاطر الموجبة للحظر بالنسبة لكل التجمعات المحتملة.

وأضاف المتحدث، أن الشرطة كهيئة مسئولة عن التجمعات تقبل قرار المحكمة ولن تطبق المرسوم العام (بالحظر) بأثر فوري.

يذكر أن الشرطة أصدرت منذ 16 أكتوبر مرارا مراسيم عامة تقضي بحظر كل التجمعات المؤيدة لحماس التي لم يتم الإخطار بها ولم يتم تأكيدها من قبل السلطات المسئولة عن التجمهر.

وكان تم تمديد المرسوم أول أمس الأربعاء حتى بعد غد الأحد، وقال المتحدث: "على خلفية عيد حانوكا اليهودي (عيد الأنوار) كنا نود لو لجأنا إلى المرسوم العام لعدة أيام أخرى من أجل حماية الحياة اليهودية في هامبورج".

كان العيد الذي يستمر لمدة ثمانية أيام، بدأ أمس الخميس وسيستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ولا تؤثر هذه المراسيم العامة على التجمعات في الساحات المفتوحة التي يجري تسجيلها لدى السلطات المسئولة عن التجمهر حيث يجري مراجعة كل تسجيل لهذه التجمعات بشكل مكثف ويتم تأكيدها في حال عدم وجود أسباب لحظرها.