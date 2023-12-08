قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إعلام الدولة كان محايدا في تعامله مع انتخابات الرئاسة المصرية 2024، ونجح في تحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين لانتخابات الرئاسة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له، بثته قناة «إكسترا نيوز»، منذ قليل، أن إعلام الدولة هو إعلام ملك للشعب لا الحكومة ويتمتع بالاستقلالية، ويعبر أيضا عن كل الاتجاهات وغير منحاز، موضحا أن مواد الدستور المصري تنظم عمل الإعلام في المادتين 212 التي تناولت الصحافة القومية، و213 التي تناولت الإعلام المرئي «ماسبيرو سابقا».

ولفت إلى أن الإعلام الخاص فلا يمكن أن يكون مطالبا بالحياد، لأنه يعبر عن شخص أو مؤسسة أو مجموعة من الشركاء، مشددا على ضرورة الحفاظ على إعلام الدولة مستقلا عن أي رأي أو رئيس أو حكومة، ومن هذا المنطلق جرى تأسيس الهيئات الوطنية للإعلام وللصحافة.

ويبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات الرئاسية 2024 ووزارة الداخلية استلام المقار واللجان الانتخابية في محافظات الجمهورية من مساء اليوم الخميس، في الوقت الذي تتوقف فيه الدعاية للمرشحين من غد الجمعة وحتى إعلان نتيجة الجولة الأولى.

وتُجرى الانتخابات في 11 ألفا و631 لجنة فرعية موزعة على محافظات الجمهورية تقع داخل 9 آلاف 376 مقرا انتخابيا ما بين مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز شباب ووحدات صحية، كما خصصت الهيئة لجان فرعية بكل محافظات الجمهورية للمغتربين، لتمكين جميع المواطنين المتواجدين خارج موطنهم الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم.