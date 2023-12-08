استطلاع: 59 % من الديمقراطيين يؤيدون تعامل بايدن مع الحرب في غزة

أظهرت نتائج استطلاع جديد أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة، نشرت أمس، أن الديمقراطيين يشعرون بالرضا عن طريقة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب في غزة عما كانوا عليه قبل شهر.



وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، يأتي التحول بينما سعت إدارة بايدن للتأكيد على الحاجة لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، وبعد أسبوع من وقف القتال الذي أفضى إلى إطلاق سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين لدي "حماس" منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأشار الموقع الأمريكي إلى أن إدارة بايدن ضغطت على إسرائيل للحفاظ على المستويات المرتفعة من المساعدات الإنسانية التي يتم السماح بدخولها إلى غزة خلال فترة وقف القتال.



ومن بين المشاركين في الاستطلاع، أيد ثلاثة من بين خمسة ديمقراطيين (59%) طريقة تعامل بايدن مع الصراع، بحسب الاستطلاع الجديد.



وكان استطلاع أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة مطلع الشهر الماضي قد وجد أن نصف الديمقراطيين فقط أيدوا أسلوب تعامله مع الوضع.



ووجدت استطلاعات أجريت في نوفمبر وديسمبر الحالي أن آراء الجمهوريين في طريقة تعامل بايدن مع الصراح ظلت منخفضة باستمرار. وأقل من واحد بين كل خمسة (18%) أيدوا طريقة تعامله مع الصراع.



ووفقاً لذات الاستطلاعات، ارتفعت نسبة تأييد بايدن الإجمالية فيما يتعلق بالقضية قليلاً الشهر الماضي من 34% إلى 37%. وقال اثنان بين كل ثلاثة أمريكيين إنهم يعتقدون أن إعادة المحتجزين والأسرى لدى "حماس" أمر بالغ الأهمية.



ومع ذلك، اختلف الديمقراطيون والجمهوريون عندما تعلق الأمر بالتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية لغزة، وتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل.