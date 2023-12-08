 ضبط 490 كيلو مواد غذائية فاسدة في كفرالشيخ - بوابة الشروق
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ضبط 490 كيلو مواد غذائية فاسدة في كفرالشيخ

محمد نصار
نشر في: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 11:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 11:19 ص

شنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم احمد بسيوني رئيس مباحث التموين بالمحافظة، حملة تموينية، اليوم، على أسواق مدينة دسوق، بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري، من أجل ضبط الأسعار وتنفيذ مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، أسفرت عن ضبط 190 كيلو حلاوة منتهية الصلاحية بـ3 محلات سوبر ماركت بمدينة دسوق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 180 كيلو جبنة مجهولة الهوية بـ3 محلات سوبر ماركت بمدينة دسوق، و120 كيلو لانشون غير صالح للاستهلاك الآدمي بمحلين سوبر ماركت بمدينة دسوق، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بها وجار العرض على النيابة للتحقيقات.


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