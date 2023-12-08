مسئول أممي يدق ناقوس الخطر مع استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

قال مارتن جريفيث، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن البرنامج الإنساني الحالي في غزة "لم يعد يعمل بشكل جيد".

وأعرب جريفيث عن قلقه البالغ، قائلا إن الهجوم العسكري المستمر قد قضى على المناطق الآمنة التي تم إنشاؤها في السابق، مما يجعل الخطة الإنسانية الحالية غير فعالة.

وقال رئيس "أوتشا"إن التخطيط الأولي الذي كان يهدف إلى حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات، قد انهار، وبالتالي، ما تبقى هو استجابة مفككة .. تفتقر إلى الموثوقية والاستدامة.

وشدد المسؤول الأممي ،الذي يشغل أيضا منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، على الصعوبات في تخطيط وتنفيذ عمليات تسليم المساعدات الإنسانية في الوقت الحاضر. وقال إن غياب ضمانات السلامة قد يعرض القوافل للخطر.

وأضاف أن الضغط على سكان غزة البالغ عددهم مليوني شخص يتزايد مع دفعهم قسرا إلى الجنوب، مع عدم وجود مناطق آمنة في الأفق ومستقبل غامض.

وأكد جريفيث أنه في 6 ديسمبر، وفي خطوة غير مسبوقة، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددا على التهديد الوشيك للسلم والأمن الدوليين الذي يشكله ما يجري في غزة.

ومع ذلك، ذكر المسؤول الأممي الكبير أن فتح معبر كرم أبو سالم هو علامة واعدة. وتجري المناقشات داخل لجنة تعرف باسم لجنة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بمشاركة ممثلين عن إسرائيل والولايات المتحدة والمصريين والأمم المتحدة.

وشدد رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على أن الوكالات الإنسانية لا تزال ثابتة في التزامها بمساعدة سكان غزة. ودعا المجتمع الدولي إلى "عدم فقدان الثقة في الإمكانيات الإنسانية".