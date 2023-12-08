مسيرات في عدد من الدول العربية تضامنا مع الفلسطينيين

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خرج المتظاهرون إلى الشوارع اليوم الجمعة، في العديد من الدول العربية؛ لإظهار الدعم للفلسطينيين ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

- الأردن

وفي الأردن، نُظمت مسيرة ضخمة في وسط العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة.

وهتف بعض المتظاهرين: "الشعب يريد تحرير فلسطين"، "نموت وتحيا فلسطين"، حسبما أفادت صحيفة الغد الأردنية، على موقعها الإلكتروني.

ورفع آخرون لافتات كتب عليها "لا لحرب التجويع والحرمان ضد أطفال غزة".

وفي الوقت ذاته، نظم آلاف الأشخاص احتجاجا مناهضا للولايات المتحدة قرب السفارة الأمريكية في عمان، بحسب صحيفة الغد.

واتهم متظاهرون غاضبون واشنطن بتقديم دعم غير مشروط لإسرائيل في حربها ضد غزة ودعوا إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة.

يذكر أن الأردن، الذي يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، يعيش على أرضه جالية فلسطينية كبيرة.

- لبنان

وفي لبنان، نظم العشرات اعتصاما صامتا قرب السفارة الفرنسية في بيروت، احتجاجا على قتل المدنيين في غزة ودعوا إلى وقف إطلاق النار.

ووضع المتظاهرون شرائط على أفواههم كتب عليها: "وقف إطلاق النار في غزة".

كما عرضوا أمامهم أكياس جثث تشير إلى استشهاد مدنيين في غزة.

- اليمن

ووقعت احتجاجات مماثلة، اليوم الجمعة، في مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون.

ووفقا لتلفزيون المسيرة الموالي للحوثيين، نظمت عدة مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في صعدة، معقل المتمردين في شمال اليمن.

وأعرب المتظاهرون عن دعمهم لتهديدات الحوثيين للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والهجمات على إسرائيل، بحسب تليفزيون المسيرة.

يذكر أن الأسابيع الأخيرة شهدت تدخل الحوثيون في الحرب بين إسرائيل وحماس عبر إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ من جنوب شبه الجزيرة العربية باتجاه إسرائيل.

وحذر المتمردون أيضا من أنهم سيستهدفون جميع السفن التي لها صلات بإسرائيل ودعوا الدول المختلفة إلى عدم السماح لمواطنيها بالعمل كطواقم على هذه السفن.

وفي الأسبوع الماضي، قال الحوثيون إنهم هاجموا سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر دعما للفلسطينيين.