قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، التحفظ على 8 آلاف و500 عبوة سجائر، مجهولة المصدر، وبدون فواتير، وذلك بعد ضبطهم قبل بيعهم بأسعار أعلى من السعر الرسمي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق أصحاب المضبوطات.

وتلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إخطارًا يفيد شن حملات موسعة في نطاق دائرة قسم شرطة المنتزه، بقصد ضبط السجائر مجهولة المصدر، ومطاردة تجار الدخان، وبائعي السجائر المخالفين، والتصدي للسوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 420 عبوة سجائر، مجهولة المصدر، بإجمالي 8 آلاف و500 سيجارة مجهولة المصدر، وتحرر محضرين عدم إعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.