دخول برجي إشارات رئيسيين الخدمة على خطي (الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد) والزقازيق - وصلة أبو كبير

أعلن وزير النقل، كامل الوزير، دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة رأس العش ومحطة الرسوة والمنطقة الأوتوماتيكية، بين برجي التينة ورأس العش والمنطقة الأوتوماتيكية بين رأس العش والرسوة بطول 25 كيلو متر في الخدمة، وكذلك دخول الخدمة لـ 10 موتور تحويلة، و48 سيمافور، و52 دائرة تراك، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطي الزقازيق إسماعيلية /بورسعيد، الزقازيق ووصلة أبو كبير.

وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إن هذا المشروع تقوم بتنفيذه حاليا شركة سيمنز موبيليتي العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة safety integrated level SIL 4، وهو أعلى معدلات الأمان فى العالم، منوها إلى أن المشروع يتكون من 21 برج رئيسي و19 برجا ثانويا و84 مزلقان وتنف.

وأضاف أن تحديث نظام إشارات السكة الحديد يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتا إلى أن تحديث نظام الإشارات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق أمان المركبات، كما أنه نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالة الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأشار الوزير إلى أن على توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان، وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوداث على خطوط السكة الحديد.