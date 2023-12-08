طوني خليفة عن جهر بعض المشاهير بـ «المساكنة»: إذا بليتم فاستتروا

علق الإعلامي اللبناني طوني خليفة، على جهر بعض المشاهير خلال الآونة الأخيرة عن خوض تجارب ما يسمى بـ «المساكنة».

وأبدى خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسماء إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، موقفه الرافض من هذا التوجه، قائلا: «أنا أتمسك بمقاييس المجتمع».

وأعرب عن رفضه الكامل «المجاهرة» بالمعصية، قائلا: «كلنا لدينا سقطات وثغرات، ولكن نفضل أن نعملها بالمستور»، مستشهدا بالحديث النبوي «إذا بليتم فاستتروا».

وأكد أن ما يسمى «المساكنة» فعلا خاطئا، متابعا: «كل إنسان لديه معاصي وكل البشر معرضون للخطأ، لكن عندما تخطئ؛ لا تكون قدوة بالغلط لغيرك قياسا لتقاليد المجتمع».

وبسؤاله فرضا عن موقفه من خوض نجله التجربة، قال: «سأنصحه لكن لن أفرض عليه، أنا ربيت أولادي على الصحة والخطأ حتى عمر محدد، بعد تجاوز هذا السن؛ لا أتدخل في شئونهم الخاصة، عندما يكبر هو من يقرر حياته».