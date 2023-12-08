نائب محافظ البحيرة تبحث مع ممثلي التعليم والأوقاف الاستعداد للانتخابات الرئاسية

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة، في الفترة من 10 – 12 ديسمبر 2023، والتي من المُقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل، باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني، ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء، والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

جاء ذلك خلال لقائها بعدد من ممثلي مديريات التربية، والتعليم والأوقاف، وعدد من رجال الدين من الأزهر والكنيسة بقصر ثقافة وادى النطرون، وذلك في إطار التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وطالبت نائب المحافظ، بضرورة أن يمثل العُرس الديمقراطي القادم احتفالية في حب مصر، يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع، لاختيار من يمثلهم كرئيس للدولة؛ لتظهر محافظة البحيرة في هذا العُرس الديمقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها، واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.

وأشارت بلبع، إلي أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني، ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات، وسيذكر التاريخ مشاركة أبناء الوطن في ممارسة آليات الديمقراطية، ورسم خريطة المستقبل وبناء مصرنا الغالية.

كما أوضحت نائب محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ أكثر من 4 ملايين ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم أمام 672 مركزًا انتخابيًا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة.

وأضافت: "نحن في مرحلة دقيقة ومهمة، تتطلب منا جميعًا استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن، ليؤكد ذلك لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع، ويسعي أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر".

من جانبهم قدم كل الحضور من ممثلي مديريات التربية والتعليم والأوقاف والأزهر والكنيسة، الشكر للدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، لمشاركتها في هذا اللقاء الوطني، للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والتوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، والتصويت لاختيار رئيس الجمهورية، وتقديم صورة مشرفة تليق بأبناء المحافظة، وكذلك المشاركة في صنع مستقبل الوطن والحفاظ على مكتسباته، والاستمرار في استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق التنمية والرخاء عي أرض مصرنا الحبيبة.

وفي سياق متصل قامت نائب محافظ البحيرة بزيارة للمجمع الانتخابي بمدرسة وادي النطرون الثانوية التجارية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمقرات الانتخابية بالمحافظة للوقوف علي جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشددت بلبع، على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كل سبل الراحة لهم.

وأشارت إلى أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز، وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عُرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء جميع أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة.