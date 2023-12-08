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تعليق مثير لخالد الغندور بعد تعادل الأهلي مع بلوزداد

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 11:31 م | آخر تحديث: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 11:31 م

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على تعادل الأهلي أمام شباب بلوزداد بملعب برج العرب، بالجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وحسم التعادل السلبي لقاء الأهلي ضد بلوزداد، ورغم ذلك يستمر بطل مصر متصدرًا جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هارد لك للنادي الأهلي والقادم أفضل».

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:
1- الأهلي 5 نقاط.
2- ميدياما 4 نقاط.
3- شباب بلوزداد 4 نقاط.
4- يانج أفريكانز نقطتان.

ومن المقرر أن يطير الأهلي إلى السعودية من أجل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2023، وينتظر بطل أفريقيا الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.


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