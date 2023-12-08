وزير الخارجية السعودي يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها.

كما بحثا خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير السعودي من بوريل، الجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). كما بحث الجانبان تداعيات الأزمة الراهنة لاسيما على الصعيد الإنساني.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة اليوم إلى 17487 بفعل هجمات إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي إن 313 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 558 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات يتعذر انتشالهم.

وذكر القدرة، أن ذلك يرفع إجمالي حصيلة الشهداء إلى 17487 فيما بلغ عدد المصابين 46480 مصابا، مضيفا أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وأوضح القدرة أن الجيش الإسرائيلي يمنع وصول سيارات الإسعاف لانتشال القتلى والجرحى من المناطق التي تتواجد فيها قواته العسكرية ويتعمد ترك الجرحى ينزفون حتى الموت.