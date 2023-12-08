زيارة وفد طلابي من جامعة المنيا لمعرض إيديكس للصناعات الدفاعية

صرح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بأن الإدارة العامة لرعاية الطلاب، نظمت زيارة ميدانية لطلاب الجامعة للمعرض الدولي "إيديكس" للصناعات الدفاعية، والمقام خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لطلابها، ليكونوا شهود عيان على الإنجازات الملوسة في كافة ربوع الوطن، ولينقلوا ما شاهدوه من إنجازات لقرنائهم وأسرهم، بما يعظم جهود الدولة خلال المرحلة الماضية للنهوض بالبلاد والسير علي الطريق الصحيح.

ويعد معرض «إيديكس 2023» فرصة واعدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات العسكرية، ويتيح لزوار المعرض تجربة فريدة لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية البرية والبحرية والجوية، وتأتي النسخة الثالثة من المعرض بالعام الجاري؛ لتؤكد استمرار مسيرة الإنجاز بمصر بالرغم من التحديات العالمية الأخيرة.

ويضم معرض إيديكس 22 جناحاً دولياً في هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض شهد عرض أحدث الأسلحة المصرية التي تظهر لأول مرة، بجانب حضور العديد من الوفود العسكرية، واستقبال أكثر من 35 ألف زائر في أول أيام انعقاده المعرض، لما يحظى به من شهرة عالمية في ذلك المجال.