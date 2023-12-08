المخرجة فرح نابلسي تدعم غزة في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

* الفيلم يفوز بجائزتي أفضل ممثل ولجنة التحكيم.. ومخرجته تطالب بوقف الإبادة الجماعية لأهل غزة

* تكريم نيكولاس كيدج بجائزة اليسر الفخرية بحضور جيسون ستاثام وهالي بيري وجوينيث بالترو

* إدارة المهرجان: الدورة الثالثة حضرها 6 آلاف ضيف وحققت مبيعات 40 ألف تذكرة



اختتمت مساء أمس الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، برسالة دعم إلى أهل غزة، من المخرجة الفلسطينية فرح نابلسي، التي اعتلت المنصة مرتين لتتسلم جائزتين فاز بهما فيلمها "الأستاذ"، ضمن منافساته في مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، وهما؛ جائزة أفضل ممثل التي ذهبت لبطل الفيلم الممثل الفلسطيني صالح بكري، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم.



وطالبت "نابلسي" خلال كلمتها التي ألقتها على منصة المهرجان، بوقف التطهير العرقي والإبادة الجماعية في غزة، وهو ما قوبل بتفاعل إيجابي كبير من الحضور.

وفاز فيلم "في ألسنة اللهب" إخراج زارّار كان، بجائزة اليسر الذهبية لأفضل فيلم طويل، وذهبت جائزة اليسر الفضية لأفضل فيلم طويل، إلى "عزيزتي جاسي" إخراج تارسم سينج، وفاز بجائزة اليسر الفضية لأفضل مساهمة سينمائية "نذير شؤم"، أما جائزة أفضل سيناريو فذهبت إلى الكاتبين كريم بن صالح وجمال بلماهي عن فيلم "ما فوق الضريح"، فيما فاز بجائزة أفضل مخرج شوكير خوليكوف عن فيلم "الأحد"، وفاز بجائزة أفضل ممثلة منى حوا عن فيلم إن شاء الله ولد،

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بجائزة اليسر الذهبية لأفضل فيلم قصير "بتتذكري" إخراج داليا نمليش، فيما فاز بجائزة اليسر الفضية لأفضل فيلم قصير "حقيبة سفر" لِلمخرجين سمان حسينبيور وأكو زندكاريمي.

كما تم الإعلان عن الجوائز الخاصة، حيث فاز فيلم "فاقد الأمل" لِلمخرج كيم تشانغ هوون بجائزة الجمهور، وحصل فيلم "بنات ألفة" إخراج كوثر بن هنية، بجائزة الشرق الوثائقية، وفازت نور الخضراء بجائزة النجم الصّاعد، فيما فاز فيلم "نورا" بجائزة أفضل فيلم سعودي.

وخلال الحفل الذي اشترك في تقديمه الإعلامية ريا ابي راشد وإبراهيم حجاج، عرضت مشاهد من فيلم "انتصار الشباب" بعد ترميمه ضمن برنامج "كنوز البحر الأحمر"، بالتعاون مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وهو من إخراج أحمد بدرخان، وإنتاج مصر عام 1941، ويعتبر هذا الفيلم الآن أحد أهمّ الأفلام الموسيقيّة في تاريخ السّينما العربيّة حيث جمع ولأول مرة على الشاشة الكبيرة فريد الأطرش وشقيقته أسمهان، والتي احتفى بها المهرجان خلال الحفل بتقديم أغنيتها الشهيرة "يا طيور" على خشبة المسرح.

وكشفت إدارة "البحر الأحمر"، أن هذه الدورة هي الأضخم منذ انطلاق المهرجان، موضحة أن عدد الحضور بلغ أكثر من 6 آلاف ضيف، وحقق شباك التذاكر أكثر من 40 ألف تذكرة في جميع العروض والجلسات الحوارية.

يذكر أن الحفل أقيم بحضور عدد من نجوم العالم العربي والعالم، يتقدمهم جيسون ستاثام، وهالي بيري، وجوينيث بالترو، وأدريان برودي، وأندرو غارفيلد، وهنري غولدينج، والنجمة الهندية عليا بهات، بالإضافة إلى نيكولاس كيدج، الذي تم تكريمه خلال الحفل بجائزة اليسر الفخرية، ومن المقرر عرض فيلم الرعب الكوميدي "دريم سيناريو" للمخرج كريستوفر بروجلي، وبطولة نيكولاس كيدج، في نهاية فعاليات المهرجان اليوم السبت 9 ديسمبر.

كما حضر من مصر عدد من النجوم، أبرزهم، يسرا، وإلهام شاهين، وعمرو سعد، وسوسن بدر، وأسماء جلال، وأحمد مجدي، وأحمد داود وأمير المصري.

وسبق حفل الختام، عرض فيلم السيرة الذاتية "فيراري" للمخرج مايكل مان، في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يشارك في بطولته كلاً من آدم درايفر، وبينيلوبي كروز، وشايلين وودلي، وباتريك ديمبسي، ويروي قصة بطل السباقات السابق "إينزو فيراري" في صيف 1957 حينما واجه تحديات ماليّة أثّرت على المصنع الذي بناه مع زوجته "لورا" قبل عشر سنوات، ومن ثم انتهاء زواجهما بعد فقدانهما لابنهما "دينو"، ليجد فيراري نفسه غير قادر على تكبّد خسائر أخرى مع شريكته الجديدة لينا لاردي. وتتطور الأحداث حين يقرر سائقيه المشاركة والفوز في سباق الألف ميل في "ميل ميليا" في إيطاليا.

الفيلم مأخوذ عن كتاب السيرة الذاتية “لإنزو فيراري” لمؤلفه صحفي رياضة السيارات "بروك ييتس" في عام 1991، وكتب له السيناريو كينيدي مارتن.

وقالت رئيسة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي جمانا الراشد: "على مدى الأيام الثمانية الماضية، رحّبنا بضيوفنا من جميع أنحاء العالم في جدة واحتفلنا معًا بمجتمع السينما العالمي النابض بالحياة". وأضافت: "هدفنا من وراء ذلك مد الجسور بين الثقافات وتأسيسنا لعلاقات جديدة، عبر استضافتنا لأكثر من 125 فيلمًا من مختلف دول العالم، إلى جانب برامج سوق البحر الأحمر التي ضمت 348 مشروعًا مقدمًا، و44 عملاً قيد التنفيذ من أكثر من 26 دولة.