سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التقليل من شأن الفريق بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.

قال كولر عقب التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف "لم ننهار، أرفض هذه الكلمة فهي قاسية للغاية".

أضاف المدرب السويسري في المؤتمر الصحفي "سنعمل بكل جدية لإعادة الثقة للاعبين لأننا نصل كثيرا إلى مرمى المنافسين ولا نستغل الفرص، وهذا لغز كبير بالنسبة لي".

استدرك "لكن لا أجد الوقت الكافي لحل المشاكل الفنية بسبب ضغط المباريات وخوض الفريق مباراة كل 3 أيام".

وتحفظ مارسيل كولر على الاستفسار عن سبب غياب بعض اللاعبين مثل أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو عن المشاركة في المباريات.

أوضح كولر "لم يكن ممكنا الاعتماد على (كريستو) لأنه كان مصابا لفترة ولم يشارك في التدريبات الجماعية سوى في اليومين الماضيين، أما عبد القادر فهو متواجد".

ولمح المدير الفني للأهلي "لكن دوري كمدرب هو اختيار اللاعب الذي يساعدني على تحقيق الفوز، وبالتأكيد لن أضحي بلاعب قد يساعدني".

وأتم كولر تصريحاته "أحترم الآراء ولكن للأسف البعض يتحدث دون دراية بما يحدث يوميا في التدريبات، لابد أن يبذل اللاعب أقصى ما لديه في التدريبات ليدفعني لاختياره في قائمة المباراة".