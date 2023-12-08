اتحاد خنشلة يعود إلى سكة الانتصارات في الدوري الجزائري

عاد اتحاد خنشلة إلى سكة الانتصارات في دوري المحترفين الجزائري القدم لأول مرة بعد شهرين كاملين، عقب تغلبه على ضيفه مولودية البيض 2-0 اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

ويعود آخر انتصار لاتحاد خنشلة إلى السابع من أكتوبر الماضي، عندما فاز على مضيفه شباب بلوزداد حامل اللقب 3/2، ضمن الجولة الرابعة، وبعدها خسر الفريق 3 مباريات متتالية، وتعادل في مواجهة واحدة وكان ذلك في الجولة الثامنة.

ورفع اتحاد خنشلة رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد مولودية البيض عند 14 نقطة في المركز الثالث.

سجل المهاجم إلياس يعيش، الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة. وضاعف الغاني ماكسويل باكوه، من قذفة قوية بعيدة، الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويتصدر مولودية الجزائر جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق عشر نقاط كاملة عن نادي أتليتيك بارادو ومولودية البيض.