متحدث الرئاسة الفلسطينية: ندعو إلى إجراء انتخابات رئاسية بعد انتهاء الحرب

أعرب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عن استيائه إزاء إصرار الولايات المتحدة على منح سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لاستمرار الحرب على قطاع تحت ذريعة الدفاع عن النفس.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الجمعة، على ضرورة وقف إطلاق النوري الفوري وتزويد القطاع بالمواد والسلع الغذائية من أجل تلبية احتياجات الأهالي.

ودعا إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي يستهدف مبدأ حل الدولتين وفق القانون والشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا رفض السلطة الفلسطينية التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وقال إن موقف السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية واضح بإقامة دولة على حدود 1967، لافتا إلى اعتراف 140 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية تكثيف الجهود الدولية؛ من أجل إجبار الولايات المتحدة على وقف العدوان وعدم السماح بتهجير الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي «العنوان الأول والأخير» للتفاوض مع المجتمع الدولي حول مستقبل الشعب الفلسطيني.

وأعلن عن عزم منظمة التحرير والرئيس أبو مازن؛ الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد انتهاء الحرب واستعادة الدولة قدراتها، قائلا: «عندما تتوقف الحرب وتقوم الدولة فإن موقف منظمة التحرير والرئيس أبو مازن؛ هو الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، ومن ينتخبه الشعب الفلسطيني يكون صاحب الحق بإدارة الدولة».

وأكد أن تنحي السلطة من شأنه إلحاق بالقضية الفلسطينية، قائلا: «حين يأتي الوقت المناسب سنجري انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة كما فعلنا في العام 1996 و2005 و2006 وبحضور أكثر من 2000 مراقب دولي حينها».