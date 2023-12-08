مسؤول أمريكي يدعو لتعزيز دور السلطة الفلسطينية في غزة

قال جون فاينر، النائب الأول لمستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي إن السلطة الفلسطينية يجب أن تؤدي دورا مهما في حكم غزة حاليا.

وأضاف فاينر في منتدى أسبن: "أود أن أسأل، ما هو البديل في هذه المرحلة؟ نعتقد أنه سيتعين على السلطة الفلسطينية الآن أن تلعب دورا هاما ليس فقط في الضفة الغربية، ولكن أيضا في غزة".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أنه سيعارض نقل قطاع غزة إلى السيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس.

وأكد أن السلطة الفلسطينية لن تدخل إلى قطاع غزة الآن، مشيرا لضرورة إقامة "منطقة أمنية إسرائيلية كاملة لسنوات لمنع المزيد من الإرهاب".