أفاد البيت الأبيض يوم الخميس بأن "إسرائيل وحركة "حماس" ليستا قريبتين من التوصل إلى اتفاق آخر" بشأن هدنة إنسانية جديدة في حربهما الدائرة.

وفي سياق متصل، ذكر جون فاينر، معاون الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الخميس أن الولايات المتحدة لم تعط إسرائيل موعدا نهائيا محددا لإنهاء العمليات القتالية مع "حماس"، في غزة، معتبرا أن "الحرب إذا توقفت الآن، ستظل حماس تشكل تهديدا".

وقال فاينر خلال منتدى أمني إن الولايات المتحدة تعتقد أن كثيرا من الأهداف الأمنية لإسرائيل لا تزال في جنوب القطاع.

وقد دخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولا سيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

وبدعم أمريكي وغربي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 17 ألف مواطن وجرح ما يزيد عن 46 ألف آخرين، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أكثر من 70% من ضحايا الحرب الإسرائيلية هم من النساء والأطفال.