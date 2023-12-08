وزير الاتصالات الفلسطيني: أدعو الشعوب العربية إلى مقاطعة بضائع الدول الداعمة للاحتلال

قال وزير الاتصالات الفلسطيني، إسحاق سدر، إن شركات الاتصالات تمكنت من استعادة تغطية الشبكات الهاتفية بمنطقتي وسط وجنوب بشكل جزئي وفق القدرات المتاحة، بينما لا تزال منقطعة كليا بمنطقة شمال غزة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن استمرار استهداف خدمات الاتصالات يمثل جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال.

وأوضح أن استمرار خدمة الاتصالات مسألة حيوية لا تقل أهمية عن توفير الغذاء والدواء والمياه، في ظل حاجة الأهالي إلى توجيه طلبات الاستغاثة إلى سيارات الإسعاف، موضحا أن الوقود المتوفر لتشغيل شبكات الاتصالات لا يكفي سوى يومين.

ودعا الشعوب العربية إلى اتخاذ إجراءات رادعة؛ لمقاطعة بضائع ومعاقبة الدول الغربية الداعمة لاستمرار ارتكاب جرائم الاحتلال.

وأشار إلى إمعان الاحتلال في ارتكاب جرائم القتل بعدما فشل في كسر إرادة الشعب الفلسطيني ودفعه إلى النزوح خارج حدوده، مثمنا الدور المصري والأردني في إجهاض مخطط التهجير القسري.