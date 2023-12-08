دمياط: ختام حملة تعزيز المشاركة السياسية للشباب في انتخابات الرئاسة 2024

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بدمياطَ، جلسة بعنوان لقاء العاصمة، في إطار تنفيذ حملة تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أنه تم تنفيذ اللقاء الختامي من الحملة في مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، بحضور قيادات مديرية الشباب والرياضة وبمشاركة 300 شاب وفتاة من مراكز الشباب.

بدأ لقاء العاصمة الختامي للحملة القومية، بشرح مبسط من المحاضر، لضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأهمية المشاركة في الانتخابات، باعتباره واجبا وطنيا، فضلاً عن عرض آلية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، ودور مندوبي المرشحين ووكلائهم، وكذا التوعية بخطوات التصويت الانتخابي الصحيح، ومبطلات التصويت.

كما تطرقت المحاضرة إلى تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات وجهودها في التسهيل على المقيمين بالخارج في إجراء عملية التصويت، والتي تمت خلال الأيام الماضية، وكذا آليات الاستعلام عن مقار الانتخابات.

كما أكد المحاضر على أهمية مشاركة المواطنين والشباب في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مشهد ديمقراطي يؤكد تطور الدولة المصرية ودور الشعب في اختيار من يمثله.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و دكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.