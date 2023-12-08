جوتيريش أمام جلسة مجلس الأمن حول غزة: في ظل الظروف الميدانية الراهنة يستحيل الاضطلاع بهذه الولاية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن مخاطر الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة تهدد الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مضيفا أن منظومة الدعم الإنساني على شفا الانهيار الكلي الأمر الذي من شأنه أن يخلف نتائج كارثية.

وتابع خلال كلمة بجلسة مجلس الأمن المنعقدة، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مساء الجمعة «نتوقع أن يؤدي ذلك إلى انهيار تام للنظام العام، وإلى زيادة الضغط تجاه نزوح جماعي إلى مصر».

وأعرب عن قلقله البالغ إزاء انعكاس تداعيات تلك «النتائج المدمرة» على أمن وسلام المنطقة برمتها وذلك على غرار ما حدث مسبقا في لبنان وسوريا والضفة المحتلة والعراق واليمن، مشيرا إلى مواجهة موظفي الأمم المتحدة تحد كبير في إمكانية تقديم المساعدات والوصول إلى الأهالي؛ نتيجة كثافة العمليات العسكرية.

وأوضح أن موظفي الأمم يواجهون تهديدات غير مسبوقة، قائلا: «أكثر من 130 من زملائي قد قتلوا مع كثير من عائلاتهم، وهي أكبر نسبة من خسارة الأرواح في منظمتنا، بعض موظفينا يصطحبون أولادهم إلى العمل ليعرفوا ما إذا كانوا سيعيشون أو يموتون معا».

وتابع: «تلقيت من الزملاء رسائل تشطر القلب يطالبون بالمساعدة، كل سبل الحد من المخاطر بالنسبة إلى موظفينا في غزة غير متاحة»، مؤكدا في الوقت ذاته التزام الأمم المتحدة بالبقاء لمساعدة شعب غزة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: «يؤسفني أن أعلم المجلس أنه في ظل الظروف الميدانية الراهنة يستحيل الاضطلاع بهذه الولاية»، موضحا أن الظروف المواتية لتقديم المساعدات الإنسانية لم تعد قائمة.

وأوضح أن معبر رفح لم يصمم لعبور مئات الشاحنات الأمر الذي تسبب في حدوث ازدحام خانق، مضيفا: «إذا ما سُمح بدخول مساعدات كافية إلى غزة؛ فإن القصف المكثف والقيود التي تفرضها إسرائيل ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات يجعل وصول المنظمات الأممية إلى السكان مستحيلا».

ولفت إلى عدم قدرة موظفي الأمم المتحدة على توزيع المساعدات منذ مطلع ديسمبر سوى بمحافظة رفح في ظل استحالة الوصول إلى المناطق الأخرى جراء القصف.