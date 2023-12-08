ناصر القدورة: استخدام جوتيرش للمادة 99 أزعج إسرائيل وقد تُفضي لنتائج لا تريدها

قال وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدورة، إن استخدام الأمين العام للأمم المتحدة للمادة 99، الساعية لوقف إطلاق النار بشكل تام في الأراضي المحتلة، تسبب في إزعاج إسرائيل لأنها تعتبره تغييراً في قواعد اللعبة، وقد تفضي لنتائج لا تريديها.

وأوضح خلال مداخلة عبر «زووم»، لبرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن استخدام المادة (99) لا علاقة له عما سينتج عن أعمال مجلس الأمن بما في ذلك مشروع القرار المقدم، ولكن له علاقة مباشرة بدفع المجلس للقيام بواجباته؛ للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، منوها بأنها مادة تعطي الحق للأمين العام أن يلفت انتباه مجلس الأمن لحالة معينة، ومن ثم يصبح مضطرا للانعقاد.

وأشار إلى أن الأمناء العاميين في السابق كانوا يترددون كثيرا في استخدام هذه المادة، معقبا: «بعض المسئولين الإسرائيليين بما في ذلك سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ووزير الخارجية الإسرائيلي تجاوزوا حدود الأدب وتصرفوا بوقاحة كبيرة والمطالبة باستقالته، ومن هذا الانطلاق تشعر الكثير من الدول إلى جانب الأمين العام عندما يؤدي مهامه بشكل طبيعي»-على حد قوله.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيرش، قد أرسل خطابا إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه- للمرة الأولى- المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة.

وكتب على حسابه الرسمي بموقع إكس (تويتر سابقا): «في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار».