اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تبحث مع رئيس العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي وقف الحرب في غزة

- أهمية العودة إلى مسار السلام العادل والدائم بشكل جدي لتحقيق التعايش في المنطقة على أساس حل الدولتين

- الوزراء العرب يؤكدون ضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها

بحث أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في إطار زيارتها إلى واشنطن يوم الخميس مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بن كاردن وقف الحرب في قطاع غزة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن أعضاء اللجنة العربية الإسلامية وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والأردن وقطر، التقوا يوم الخميس السيناتور بن كاردن وذلك خلال زيارة أعضاء اللجنة للولايات المتحدة، في إطار المهام الموكلة إليهم بالتواصل مع الأطراف الدولية لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، وحماية الحقوق الفلسطينية، وفقا لبيان وزارة الخارجية تلقته وكالة (د.ب.أ).

وحرص وزراء الخارجية خلال اللقاء على التأكيد على دور الولايات المتحدة الهام في إطار عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، في وضع حد للحرب في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، والتطلع لموقف أمريكي قاطع تجاه توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تحدق بسكان قطاع غزة، إعمالاً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون أية ممارسات انتقائية في تطبيق تلك المعايير.

وأوضح أبو زيد أن الوزراء حرصوا أيضا على نقل الموقف الموحد للدول العربية والإسلامية بشأن حتمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وبما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل كاف ومستدام.

كما أكدوا، وفقا للبيان، ضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، والمتمثلة في القصف العنيف والحصار والتدمير الكلي للبنية التحتية، مشددين على الرفض القاطع كذلك لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية سامح شكري أكد في الاجتماع على المخاطر الإنسانية والأمنية لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة، وهو ما يأتي استكمالاً لعمليات القصف والحصار الإسرائيلي اللاإنساني، فضلاً عن دفع المدنيين الفلسطينيين للنزوح لجنوب قطاع غزة في بداية الأمر ثم محاصرتهم واستهدافهم هناك تحت وطأة العمليات العسكرية، معتبراً الأمر انتهاكاً صارخاً يكشف عن عدم اكتراث إسرائيل بكافة أحكام القانون الدولي الإنساني والتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

كما أكد شكري أهمية تنسيق جهود الأطراف الدولية إزاء ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة لفرض الهدن الإنسانية وصولاً لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكد وزراء الخارجية أعضاء اللجنة أهمية العودة إلى مسار السلام العادل والدائم بشكل جدي، وفي إطار زمني محدد، لتحقيق التعايش في المنطقة على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.