وفد وزاري عربي يدعو من واشنطن لوقف إطلاق النار بغزة

دعا وفد وزاري عربي، اليوم الجمعة، من العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة الأمريكية واشنطن جمع مسؤولين بمجلس الشيوخ الأمريكي، ووفد لجنة وزارية تشكلت لبحث تطورات غزة، بقرار من القمة العربية الإسلامية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، وفق مصدرين رسميين عربيين.

وبحث اللقاء "مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد العسكري في المنطقة، واستعراض الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزل"، وفق بيان للخارجية السعودية.

وأوضح البيان السعودي أن الوفد التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بين كاردن، وعدداً من أعضاء اللجنة، وفقا لوكالة الاناضول للأنباء.

وترأس الوفد الوزاري، الوزير سامح شكري، ونظرائه وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والقطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي.

وفي سياق متصل، أوضحت الخارجية المصرية، في بيان اليوم الجمعة، أن اللقاء جاء في "إطار المهام الموكلة إلى اللجنة بالتواصل مع الأطراف الدولية لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، وحماية الحقوق الفلسطينية".

وأكد وزراء الخارجية خلال اللقاء على "دور الولايات المتحدة الهام في إطار عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، في وضع حد للحرب في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين".

ومنذ 18 نوفمبر، يجرى الوفد العربي الإسلامي جولة تشمل عواصم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب على غزة.

وشملت زيارات الوفد العربي والإسلامي 7 محطات بالترتيب هي؛ الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، ومدينة نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن، واليوم وصل واشنطن.