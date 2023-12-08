مسئول أممي يدعو كوب 28 لإيجاد مخرج من الفوضى المناخية

حذر سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من المناورات والحيل السياسية التي تعيق مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي ما زال جاريا في دبي.

وقال ستيل، في الفعالية المقامة في الإمارات اليوم الجمعة: "نعلم جميعا مستوى الأزمة المناخية. لا بد أن يتمحور (كوب 28) على الحلول لإخراج جميع الدول من هذه الفوضى المناخية".

وأضاف ستيل، قبل أيام حاسمة من المفاوضات الدولية قبل انتهاء القمة يوم الثلاثاء المقبل: "لا أريد أن أرى الانحرافات والتكتيكات السياسية التي تتخذ الطموح المناخي رهينة".

وشدد على أن حلول الوسط ستكون ضرورية، لكن "ليس على الطموح" داعيا الوزراء والمفاوضين للتفكير خارج إطار المألوف: "إن التحرك المناخي يحتاج إلى تغيير في النموذج".

جدير بالذكر أن القضية الأكثر إثارة للجدل في القمة، التي انطلقت في 30 نوفمبر هي ما إذا كان يمكن أن توافق الدول على التخلص تدريجيا من استخدام الفحم والنفط والغاز. وتعارض عدة دول بالفعل هذا أو ترغب في إضعاف الصياغة التي سيتم استخدامها في الإعلان النهائي.