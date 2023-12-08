الاتحاد الأوروبي يدرج ضباطا كبار من حركة حماس على قائمة الإرهاب

أدرج الاتحاد الأوروبي، ضباطا عسكريين كبار في حركة حماس على قائمة الإرهاب الخاصة به، وفقا لما ذكرته اليوم الجمعة الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي بمثابة سجل لقوانين الاتحاد الأوروبي.

وقد تم إدراج كل من محمد ضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، بالإضافة إلى مروان عيسى على القائمة.

ويعتبر كلاهما من قادة حركة حماس والعقول المدبرة لعملية طوفان الأقصى، في 7 أكتوبر.



ووفقا للإخطار، سيتم الآن تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لكلاهما.

وإضافة إلى ذلك، لن يتم توفير أي أصول أو موارد اقتصادية لهما سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقد استولت حركة حماس على السلطة في قطاع غزة بالقوة عام 2007، وقد تم تصنيفها بالفعل كحركة إرهابية من جانب الاتحاد الأوروبي في عام 2001.