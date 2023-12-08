طوني خليفة: ما يقدم من تضحيات بغزة أسمي وأثمن من كل التحليلات والآراء

قال الإعلامي اللبناني طوني خليفة، إن إيران اليوم المقرر الرئيسي للحروب في المنطقة والإقليم، معقبا: «إيران تتفاوض مع أمريكا الآن، ولا أحد يعرف ماذا يصير فوق أو تحت الطاولة بينهما».

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسماء إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، إلى ابتعاد إيران عن خطر المواجهة المباشرة في مقابل تصدير أذرعها في الإقليم في لبنان والعراق وسوريا واليمن، قائلا: «لا أحد يفعل أي شيء دون موافقة إيران، حزب الله لا يتحرك دون موافقتها».

ورفض من جانبه تقييم عملية طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر، قائلا: «عندما تكون الدماء والضحايا بالأرض، ودمار وخراب ولم تنته المعركة بعد، أتحفظ عن إبداء الرأي، ولكن أنا مع كل ما يخدم فلسطين والقضية الفلسطينية».

وأشار إلى تباين الآراء بشأن عملية السابع من أكتوبر بين تأييد رد فعل المقاومة ونجاحها في تحريك القضية وتحرير الأسرى وإظهار الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال وجيشها الكرتوني، بينما يرى طرف آخر أن غزة تدفع ثمنها عشرات آلاف من الشهداء والضحايا ودمار البنى التحتية.

وتابع: «لابد أن ننتظر إلى النهاية لنحكم، شعوبنا العربية عاطفية، ولكن أمام الدماء والشهداء والقتل والدمار يجب أن نصمت وننتظر، لأن ما يقدم من تضحيات هو أسمى وأثمن بكثير من التحليلات السياسية والآراء، بينما الواقع أقسى بكثير».