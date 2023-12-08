وفاة الناجي الأمريكى - الألمانى من الهولوكوست جاي شتيرن عن عمر ناهز 101 عام

أعلنت دار نشر أوفباو، ومقرها برلين، اليوم الجمعة، أن الناجي من الهولوكوست والكاتب الأمريكي من أصل ألماني جاي ستيرن قد تُوفي عن عمر ناهز 101 عام.

وقد تمكن شتيرن من الفرار من مسقط رأسه في هيلدسهايم بولاية ساكسونيا السفلى، عندما كان عمره 15 عاما فى عام 1937، متوجها بمفرده إلى عمه في الولايات المتحدة. وكان إخوته الأصغر ووالداه من بين 6 ملايين يهودي قُتلوا علي يد النازيين.

وفي الولايات المتحدة، انضم شتيرن إلى فريق ريتشي بويز الخاص بالاستجواب السري في المخابرات العسكرية في الحرب العالمية الثانية، الذي استجوب أسرى الحرب الألمان في أوروبا من عام 1944 حتى نهاية الحرب.

وقد عمل في المجال الأكاديمي في وقت لاحق، وفقا لدار النشر الألمانية التي نشرت سيرته الذاتية.