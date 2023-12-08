فوكس نيوز: هانتر بايدن يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 17 عاما في قضية جنائية جديدة

أفادت قناة "فوكس نيوز" بأن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يواجه عقوبة السجن 17 عاما بتهم جديدة بينها التهرب الضريبي بقيمة 1.4 مليون دولار.





وقالت القناة: "وفقا لوزارة العدل فقد تصل العقوبة في حالة الإدانة إلى 17 عاما في السجن".

وتدل وثائق القضاء على أن هانتر بايدن يواجه اتهامات في 9 حالات من التهرب الضريبي في الفترة ما بين عامي 2016 و2020.

وواجه هانتر بادين البالغ 53 عاما اتهامات بعدم دفع الضرائب بقيمة أكثر من 100 ألف دولار في عامي 2017 و2018، ووافق آنذاك على عقد صفقة مع التحقيق، غير أن المحكمة لم توافق عليها.

وهانتر بايدن هو أول ابن لرئيس أمريكي حالي تتم محاكمته وفي القضية الأولى، قدم هانتر بايدن أثناء شرائه مسدسا عام 2018 معلومات غير صحيحة، نافيا تعاطيه المخدرات.

ومع الأخذ بعين الاعتبار جميع التهم الموجهة إليه، فإنه يواجه اليوم عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 25 عاما وغرامة قدرها 750 ألف دولار، في حين لا يتم عادة فرض عقوبة السجن في مثل هذه الحالات على مرتكبي الجرائم لأول مرة.