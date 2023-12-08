لاعب ساجرادا: نسعى للخروج بالتعادل أمام الزمالك على أقل تقدير

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أكد لويس تاني، لاعب فريق ساجرادا الأنجولي، أن فريقه جاء لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في بطولة الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك مع ساجرادا مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال لاعب الفريق الأنجولي إنهم استعدوا للمباراة بصورة جيدة؛ حيث سينفذون تعليمات المدير الفني في اللقاء.

وأضاف: "نعلم جيداً أهمية اللقاء، وعلى أقل تقدير نتطلع للخروج بنقطة التعادل في اللقاء".

وأكمل لويس تصريحاته بالإشارة إلى أنهم يمتلكون خبرات المشاركة في البطولات الأفريقية وسيبذلون قصارى جهدهم في اللقاء لتحقيق أكبر مكسب في المباراة.

ويحتل فريق ساجرادا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أبوسليم الليبي الوصيف، فيما يتصدر الزمالك بستة نقاط.