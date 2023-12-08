كاميرون: توقف المساعدات لأوكرانيا سيكون هدية عيد الميلاد لبوتين وشي جين بينج

حذر وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد كاميرون، من وقف حزمة المساعدات لأوكرانيا ، معتبرا ذلك بأنه سيكون "هدية عيد الميلاد" للزعيمين الروسي والصيني، وذلك بعد أن عارض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون مساعدات بمليارات الدولارات.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن كاميرون حث الحلفاء على الالتفاف حول أوكرانيا، واصفا الاستجابة إلى هذا تعتبر "الاختبار الكبير لجيلنا" وذلك خلال كلمته في مؤتمر أسبن الأمني في واشنطن العاصمة يوم الخميس.

وفشل الكونجرس الأمريكي في تمرير حزمة من المساعدات بقيمة 110 مليارات دولار من التمويل في زمن الحرب لصالح أوكرانيا وإسرائيل بالإضافة إلى أولويات الأمن القومي الأخرى.

ودق البيت الأبيض ناقوس الخطر حول ما قد يحدث إذا لم تتم قريبا الموافقة على تقديم المزيد من التمويل، مما يشير إلى أن الجيش الأوكراني سوف يتعطل أو يتعرض للاجتياح.

وانتهز كاميرون فرصة زيارته للولايات المتحدة التي تستغرق يومين لوصف الاستجابة على الغزو الروسي بأنه "الاختبار الكبير لجيلنا"، مستشهدا بالصراع الذي اندلع عام 2008 في جورجيا، حيث حذر من أنه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "فلن يكون ذلك نهاية المطاف".

وحذر وزير الخارجية البريطاني، الذي كان رئيسا للوزراء خلال فترة استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014، من أن "حياة الأمريكيين" قد تكون معرضة للخطر إذا كان الهدف التالي للرئيس الروسي هو دولة عضو بالناتو.