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سائقو القطارات في ألمانيا يبدأون إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة

برلين - د ب أ
نشر في: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 10:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 10:29 ص

بدأ سائقو القطارات في شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة مساء الخميس .

وأكدت "دويتشه بان" أن الإضراب في خدمات المسافات الطويلة والإقليمية بدأ الساعة 10:00 مساء (2100 بتوقيت جرينتش).


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