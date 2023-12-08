سائقو القطارات في ألمانيا يبدأون إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة

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بدأ سائقو القطارات في شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة مساء الخميس .

وأكدت "دويتشه بان" أن الإضراب في خدمات المسافات الطويلة والإقليمية بدأ الساعة 10:00 مساء (2100 بتوقيت جرينتش).